Dieta post festività: come ritornare in forma dopo il Natale

Una dieta post festività aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a tornare in forma. Vediamo come.

Seguire una dieta post festività è fondamentale per ritornare in forma e smaltire rapidamente l’accumulo di liquidi che si è verificato a seguito delle abbuffate natalizie. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come recuperare in modo semplice e naturale con qualche accorgimento e le migliori tisane detox.

Dieta post festività

I festeggiamenti e gli incontri ripetuti con amici e familiari durante le festività natalizie, com’è giusto che sia, ci hanno portato a mangiare di più e a lasciarci poco tempo per movimento e attività fisica. Come per ogni nuovo anno che inizia, dunque, vi è sempre il buon proposito di ritornare in forma ed eliminare i liquidi in eccesso che si sono accumulati a causa di uno stile di vita che, seppur poco salutare, in ogni caso, inizia a farsi vedere e sentire.

Gli obiettivi che si raggiungono seguendo una dieta post festività sono molteplici, ma il più importante è quello di recuperare le energie e ritornare in uno stato di benessere psicofisico ottimale. Questa dieta, dunque, non deve essere intesa come una dieta volta alla perdita di peso, quanto più che altro come una dieta volta a recuperare il peso forma.

Dieta post festività: consigli pratici

Se la dieta post festività è intesa come recupero del peso forma attraverso la corretta eliminazione delle sostanze tossiche accumulatesi all’interno dell’organismo per gli eccessi delle festività natalizie, allora, seguirla non è difficile, dato che si tratta di focalizzare l’attenzione su alcuni semplici passaggi, da seguire attentamente così da raggiungere l’obiettivo senza traumatizzare il proprio organismo.

Bere almeno due litri di acqua al giorno è fondamentale per restare in forma e poco idratati. Tuttavia, la sua assenza nelle nostre vite, in questi giorni di festa, si sarà sicuramente fatta sentire. Questa è la ragione principale per cui, adesso, ci si sente gonfi e spossati. Tornare a bere regolarmente aiuterà a depurare e purificare l’organismo, recuperare le energie e favorire i corretti livelli di idratazione dell’organismo.

Tornare a fare movimento e attività fisica favorirà il processo di disintossicazione dell’organismo. Soprattutto attraverso l’attività fisica, si assorbe più ossigeno e il tratto digestivo e il sistema linfatico verranno stimolati all’eliminazione di scorie e tossine.

Ripristinare le sane abitudini alimentari sarà un altro punto di svolta. Inserire nella dieta l’assimilazione regolare di legumi, cereali integrali, frutta e verdura. Questi alimenti sono ricchi di tutti quei nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo. L’alto contenuto delle fibre, poi, stimolerà movimenti intestinali sani e regolari, fondamentali per il recupero del peso forma.

Dieta post festività: le migliori tisane detox su Amazon

Tra le basi per il corretto funzionamento della dieta post festività si trova l’assunzione regolare di acqua. Gli esperti consigliano di berne almeno due litri al giorno. Poiché, spesso, ci si dimentica di berla, l’alternativa migliore è quella di bere una tisana. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le migliori tisane detox che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Equilibra Integratori Alimentari Tisane, Tisana Detox, 100% Ingredienti Funzionali, Drenante, a Base di Aloe Vera, Ortica, Bardana, Betulla e Tarassaco, Materiali 100% Riciclabili, 15 Filtri

Queste tisane sono ricche di principi attivi utili per favorire le funzioni depurative dell’organismo e il drenaggio dei liquidi corporei. Gli ingredienti all’interno di ogni filtro serviranno anche a conferire alla tisana un aroma gradevole. Si consigliano una o due tisane al giorno.

BODYBLOOMS® Tisana da bere effetto drenante forte e dimagrante, con ananas mela calendula e fiori di sambuco a pezzi, sgonfiante, gusto naturale, 100g

Queste tisane sono un vero e proprio infuso detox, sul quale fare affidamento non solo per disintossicarsi dopo le festività natalizie ma, in generale, ogni qualvolta ci si sente gonfi, stanchi e appesantiti. Arricchite da pezzetti di frutta, ogni tisana sarà gradevole da gustare, senza aggiungere altro zucchero.

Pompadour, Tisana Drenante Plus con Equiseto e Betulla, 54 Filtri (3 Confezioni da 18 Filtri), Favorisce la Diuresi ed Eliminazione dei Liquidi in Eccesso, Senza Lattosio, Glutine e Allergeni, Vegan

Queste tisane sono ricche di ingredienti naturali e di prima qualità e con funzioni specifiche. La tisana che vi proponiamo è utile per contrastare la ritenzione idrica e i suoi effetti sull’organismo. Si consiglia un’infusione prolungata per ottenere il rilascio ottimale di tutti gli oli essenziali contenuti nelle erbe e nella frutta.