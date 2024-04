Mo: La Russa, 'fermare focolai in università prima che diventino incendi'**

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – "Mettiamo una parola di pacificazione su tanti giovani che persero la vita", a destra e a sinistra negli anni Settanta. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara. "Spero che la tragedia si ripeta solo in farsa" ma, rimarca La Russa, c'è "qualche segnale nelle università, un piccolo focolaio che potrebbe diventare un incendio, fermiamolo subito – esorta -. Vedo che c'è chi ci prova a farla ritornare, mettiamo subito un alt, vedo che arriva un alt dalle forze politiche e soprattutto dal Presidente della Repubblica, non fu così negli anni Settanta". "Tutte le manifestazioni sono un diritto -chiarisce – ma nessuno può arrogarsi il diritto di non far esercitare il diritto di parola".