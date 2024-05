Migranti: Meloni, 'prevenire flussi puntando su dimensione esterna'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Con il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala "ci siamo confrontati anche sul tema della migrazione, altra questione sulla quale ci siamo sempre trovati d'accordo: siamo d'accordo sul fatto che per gestire la migrazione la priorità sia quell...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Con il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala "ci siamo confrontati anche sul tema della migrazione, altra questione sulla quale ci siamo sempre trovati d'accordo: siamo d'accordo sul fatto che per gestire la migrazione la priorità sia quella di lavorare sulla dimensione esterna, quindi di lavorare con i paesi terzi, di lavorare con i nostri partner per prevenire il flusso piuttosto che doverlo gestire". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il leader ceco.

"L'Italia, come sapete, sta dando il buon esempio con il Piano Mattei per l'Africa – ha proseguito – che ha come obiettivo quello di costruire un modello di sviluppo e di cooperazione nuovo rispetto al passato, da pari a pari, senza approccio paternalistico, senza un approccio caritatevole e senza chiaramente intenzioni predatorie".