Italia-Repubblica Ceca: Meloni vede Fiala, focus su relazioni, agenda Ue e internazionale

Italia-Repubblica Ceca: Meloni vede Fiala, focus su relazioni, agenda Ue e in...

Italia-Repubblica Ceca: Meloni vede Fiala, focus su relazioni, agenda Ue e in...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Nell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, oggi a Palazzo Chigi, è stata "confermata la solidità dei rapporti economici e commerciali e le opportunità di rafforzamento della cooperazione in diversi settori di mutuo interesse. In occasione della celebrazione dei 20 anni dell’ingresso della Repubblica Ceca nell’UE i colloqui hanno, inoltre, permesso uno scambio approfondito sui principali temi dell’agenda europea e internazionale, a partire dal dossier migratorio". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.