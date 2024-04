Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Non ho nessuna simpatia per Ilaria Salis, ma ho avuto umana solidarietà verso il padre di questa ragazza, gli ho dato la mia vicinanza e anche un consiglio: 'meno politicizzate questa vicenda e più ci sono speranze che la vicenda si risolva...

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – "Non ho nessuna simpatia per Ilaria Salis, ma ho avuto umana solidarietà verso il padre di questa ragazza, gli ho dato la mia vicinanza e anche un consiglio: 'meno politicizzate questa vicenda e più ci sono speranze che la vicenda si risolva'. E invece quando c'è stata l'udienza per gli arresti domiciliari c'erano in prima fila cinque esponenti della sinistra italiana, forse speravano più che venisse respinta la richiesta". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara. Poi lei "ha diritto di candidarsi", ma "non so se possa servire" una "scappatoia".