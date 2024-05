Ucraina: Bonaccini, 'Strada e Tarquinio in netta minoranza, Pd è dalla parte di Kiev'

Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Io sto dalla parte della stragrande maggioranza dei dirigenti e dei militati del Pd. Strada e Tarquinio sono in una posizione in netta minoranza, non sul programma del Pd che condividiamo al 98% ma sul punto di aver sostenuto la resistenza ucraina che secondo me, sec...

Roma, 12 mag (Adnkronos) – "Io sto dalla parte della stragrande maggioranza dei dirigenti e dei militati del Pd. Strada e Tarquinio sono in una posizione in netta minoranza, non sul programma del Pd che condividiamo al 98% ma sul punto di aver sostenuto la resistenza ucraina che secondo me, secondo la Schlein e secondo il Pd è giusto. La nostra posizione è dalla parte dell'Ucraina". Lo ha detto Stefano Bonaccini a In mezz'ora.