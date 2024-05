Ipzs: da somani in vendita medaglia celebrativa 50° anniversario primo scudetto Lazio

Ipzs: da somani in vendita medaglia celebrativa 50° anniversario primo sc...

Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – In occasione del 50° anniversario del primo storico scudetto conquistato dalla squadra biancoceleste, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra la S.S. Lazio coniando una medaglia speciale. Oggi infatti è esattamente mezzo secolo da quando il triplice fischio dell’arbitro sancì ufficialmente la vittoria del primo storico scudetto della squadra, primo titolo nella Capitale del dopoguerra. Le medaglie, coniate dalla Zecca dello Stato, sono in argento e disponibili, con una tiratura di 1974 pezzi, numero che rievoca l’anno della vittoria.

La creazione è stata realizzata dalle artiste incisori Monica e Silvia Ciucci della Zecca dello Stato e – spiega l'Ipzs – "rende omaggio allo spirito di squadra e a tutti i protagonisti del primo storico scudetto della Lazio".

La medaglia raffigura sul dritto i loghi della Società Sportiva del 1973/74 e 2023/24 mentre sullo sfondo, in microscrittura sono riportati gli 11 giocatori; il vice allenatore Roberto Lovati e l’allenatore Tommaso Maestrelli, impegnati nella stagione della vittoria. Sul rovescio della medaglia i nomi dei calciatori del dritto prendono forma e sono rappresentati nella foto ufficiale della squadra. Sullo sfondo campeggia il riferimento al 50°; in basso la dicitura ANNIVERSARIO e lo scudetto. La medaglia sarà ordinabile da domani 13 maggio sul portale e-commerce https://www.shop.ipzs.it/lazio50. Le medaglie saranno inoltre acquistabili a partire dal 26 maggio in tutti i canali ufficiali SS Lazio e nei Lazio Store, fino ad esaurimento scorte.