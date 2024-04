Dieta pancia piatta: gli alimenti adatti

Con la stagione estiva ormai in arrivo e le belle giornate di sole aumenta il desiderio di sfoggiare il fisico. Per questa occasione, la pancia è da sempre uno dei punti critici per la prova costume. Per giungere preparati all’appuntamento, la dieta pancia piatta è il regime adatto grazie ad alimenti da consumare che hanno potere sgonfiante e drenante.

Dieta pancia piatta

Con questo tipo di regime dimagrante, come è facilmente intuibile dal nome dieta pancia piatta, si va infatti a ridurre il gonfiore addominale che si può provare a causa di una serie di fattori per avere un addome maggiormente tonico e meno gonfio, appunto. Un programma che ha lo scopo di migliorare il sistema digerente e al tempo stesso tornare in forma.

Non si tratta di un regime ipocalorico, ma è sicuramente uno stile di vita che si compone di una serie di alimenti e cibi da introdurre per ottenere risultati importanti. Conta di una serie di scelte alimentari che sono adeguate e adatte, oltre che ben mirate, non solo da un punto di vista nutrizionale, ma anche di proteine e di altri elementi.

Nella dieta pancia piatta si punta ad alimenti che siano semplici e poco elaborati. Ha bisogno poi di alcuni accorgimenti e modifiche al proprio piano alimentare. La frutta è l’ideale ma bisogna cercare di evitare quella troppo ricca di zuccheri e non va consumata a fine pasto. Ottima come spuntino o colazione oppure a metà mattina.

Sono poi concessi alimenti che hanno potere e proprietà drenanti come finocchio, anice, zenzero che si possono consumare anche sotto forma di tisane o infusi da bere in vari momenti della giornata. Non bisogna poi fare a meno di cereali integrali, ma anche carni bianche quali pollo e tacchino insieme a pesce come la sogliola o il merluzzo.

Dieta pancia piatta:benefici

Un regime come la dieta pancia piatta non è solo indicato per coloro che vogliono perdere peso o dimagrire. Si tratta di un piano alimentare dimagrante che ha come scopo, non solo quello di eliminare i chili in eccesso, ma anche di ridurre il grasso addominale che si presenta nella zona della pancia, appunto e di drenare.

Con questo tipo di regime si ottiene una figura più snella, ma anche un miglioramento della propria salute e un addome tonico. Nota anche con il termine di dieta sgonfiante poiché l’obiettivo non è solo perdere peso, appunto, ma di sgonfiare. Il gonfiore addominale poi è una condizione molto comune nel sesso femminile a prescindere dal numero sulla bilancia.

Seguendo la dieta pancia piatta si ha un corpo molto più tonico e definito oltre che snello grazie agli alimenti che si consumano e che fanno parte di questo regime. Ovviamente, come in ogni regime che si rispetti, è necessario abbinare anche un’attività fisica che sia adeguata con esercizi fisici mirati e specifici per raggiungere questo scopo.

Dieta pancia piatta: integratore

Per ottenere maggiori risultati dalla dieta pancia piatta si consiglia di supportare l’alimentazione con un integratore che è un buon aiuto nella perdita di peso. Un integratore come Spirulina Ultra ha proprio lo scopo di aiutare nella perdita dei chili di troppo. È naturale e consigliato dagli esperti del settore, compreso i consumatori con risultati soddisfacenti.

Una formula che si vende in compresse e raccomandata anche dal Ministero della Salute che la ritiene efficace e priva di effetti nocivi per l’organismo. Funziona anche perché gli elementi di cui si compone sono del tutto naturali come la spirulina, un’alga che combatte i chili di troppo e le adiposità e la gymnema che velocizza il metabolismo permettendo di abbuffarsi di meno.

Questo integratore, se assunto nel modo giusto, permette di perdere peso e calorie in eccesso anche nella fase di riposo. Stimola e velocizza il metabolismo dal momento che migliora aiutando a dimagrire in tempi rapidi e ha proprietà detox. Sazia evitando le abbuffate e gli eccessi di fame che possono sopraggiungere durante la giornata.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Bastano appena due compresse da assumere almeno mezz’ora prima del pranzo e della cena con un bicchiere d’acqua per ottenere i giusti benefici.

Un integratore come Spirulina Ultra non si compra nei negozi fisici oppure online ma solo collegandosi al sito ufficiale dove compilando il modulo con i propri dati si ottiene l’offerta promozionale di 4 confezioni al costo di circa 49.99€ invece di 200. per il pagamento si accettano modalità come paypal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.