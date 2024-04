Dieta over 30: come seguirla e cosa fare

Dieta over 30: come seguirla e cosa fare

Nella dieta over 30 sono ammessi alcuni alimenti come cereali e frutta, mentre sono banditi quelli ipercalorici.

A 30 anni il fisico può risentire di determinati fattori che influenzano il peso forma e quindi il mantenimento dei chili. Per riuscire a dimagrire, la dieta over 30 è ricca di alimenti e di cibi adeguati che permettono di ridurre i chili in eccesso tornando rapidamente in forma. Vediamo in cosa consiste e gli alimenti maggiormente adatti.

Dieta over 30

Giunti a quest’età, riuscire a perdere peso e quindi dimagrire nel modo giusto risulta non facile. Per questa ragione provare a seguire la dieta over 30 può rivelarsi la scelta giusta. Questo è il momento in cui cominciare ad alimentarsi in modo sano e adatto al proprio fisico e al metabolismo per renderlo maggiormente veloce e attivo.

In questo periodo l’alimentazione è fondamentale, non solo per il benessere della salute e del fisico, ma anche delle unghie e della pelle, oltre che dei capelli. In questo periodo, complice anche l’età e altri fattori che entrano in gioco, il metabolismo tende a rallentare per cui riuscire a perdere peso è più difficile del solito.

Una dieta ben bilanciata, fare attività fisica in modo regolare insieme anche a mantenere il peso sano sono tutti elementi che possono aiutare nella dieta over 30 a tornare in forma nei tempi indicati. Si potrebbe ridurre il consumo di alimenti come pane e pasta, optando per alimenti integrali come il riso.

Sono poi ottimi i cereali come il farro, l’orzo e la quinoa, soltanto per citarne alcuni. I dolci non sono del tutto aboliti, ma si potrebbe consumarli in occasioni speciali magari optando per una torta preparata in casa con ingredienti naturali. La dieta sana, l’attività fisica regolare e l’idratazione sono fondamentali per una buona dieta e perdita dei chili in eccesso.

Dieta over 30: le regole

Per mantenere un fisico sano e quindi una buona salute, è indispensabile seguire la dieta over 30 che consta di una serie di regole. prima di tutto, bisogna mantenere un buon equilibrio calorico e quindi consumare le calorie necessarie anche per un apporto energetico. Così facendo bisogna eliminare tutti quegli eccessi calorici che portano a un aumento del peso.

I cereali integrali poi, come già detto, sono fondamentali in quanto ricchi di fibre e di vitamine che aiutano a mantenere la salute digestiva e metabolica. Sono proprio questi alimenti che permettono di mantenere sotto controllo la glicemia. La frutta e la verdura colorate sono fondamentali perché ricche di nutrienti come vitamine, minerali e anche antiossidanti.

Nella dieta over 30 vanno poi eliminati e aboliti alimenti processati e cibi troppo dolci compreso le bevande gassate. Sono da preferire alimenti freschi, ma anche proteine magre quali pollo, tacchino, latticini e uova. Le proteine magre permettono di evitare i grassi saturi eccessivi che possono compromettere la salute e il fisico.

L’idratazione è importante per mantenere il corpo idratato bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Si consiglia acqua naturale non frizzante evitando così le bevande gassate e dolcificate. Sono consentite bevande come tè verde, tisane a base di erbe naturali come tarassaco o finocchio che aiutano a smaltire e dimagrire rapidamente.

Dieta over 30: rimedio naturale

Nella dieta over 30 è molto importante non solo seguire un’alimentazione bilanciata, ma anche supportare il tutto con un buon integratore. Tra i tanti in commercio, Spirulina Ultra è l’integratore maggiormente indicato perché italiano, naturale e quindi consigliato da nutrizionisti e consumatori per i benefici.

Ha ottenuto anche l’approvazione del Ministero della Salute per tutte le proprietà che offre. Infatti, questo integratore aiuta a bruciare le calorie anche a riposo eliminando le adiposità accumulate. Va a stimolare il metabolismo evitando così di abbuffarsi e permettendo di dimagrire rapidamente. Ha infine proprietà detox per le scorie e le tossine.

Come detto, essendo naturale non va a causare danni o effetti collaterali, ma si basa su ingredienti che sono del tutto alleati della dieta. Tra questi componenti, sono presenti l’alga spirulina che combatte le cellule di adipe impedendo che vadano a depositarsi nei punti critici e la gymnema che lavora sul metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo così la fame.

Una formula in compresse da assumere almeno due poco prima dei pasti della giornata insieme a un bicchiere d’acqua.

