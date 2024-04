A documentare il rinvenimento della zanzara della malaria in Puglia, lo studio realizzato in collaborazione dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, dall’Istituto superiore di sanità e dal servizio veterinario dell’Asl di Lecce.

Gli studi si sono intensificati a seguito di un episodio risalente al 2017, quando 4 immigrati contrassero la malaria qui in Italia e furono ricoverati a Taranto.

Fra il 2022 e il 2023 sono state analizzate 216 zanzare (125 immature e 91 adulti) in 11 siti differenti sulla costa a nord di Otranto: selezionate in aree caratterizzate dalla presenza di diverse paludi, bacini d’acqua salmastra e laghi naturali e allevamenti.

La dottoressa Maria Assunta Cafiero rivela ulteriori dettagli in merito alla scoperta a Repubblica:

«La Sacharovi, che è un vettore storico di malaria in Italia, in particolare nella zona Adriatica, sembrava ormai scomparsa per l’antropizzazione e anche per le sostanze chimiche che vengono utilizzate in agricoltura. Tuttavia, monitorare il territorio è importante e in particolare abbiamo indagato in quell’area perché eravamo convinti si potesse trovare in qualche zona meno antropizzata, vicino a aree umide».