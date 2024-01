Sono in tutto nove i Paesi africani pronti a far partite il programma da quest'anno

Il Camerun ha avviato la prima campagna vaccinale contro la malaria: il vaccino RTS,S è stato inserito nei servizi nazionali di immunizzazione di routine a partire dal 22 gennaio 2024.

Leggi anche: Corea del Nord, Pyongyang lancia missili da crociera verso il Mar Giallo

Camerun: avviata la prima campagna vaccinale contro la malaria

Il vaccino sarà distribuito in 42 distretti sanitari nelle 10 regioni del Paese, in strutture sanitarie sia pubbliche che private. Il dottor Shalom Ndoula, segretario permanente del Programma di immunizzazione in Camerun, ha spiegato: “Il programma si rivolge a tutti i bambini che hanno compiuto sei mesi entro il 31 dicembre 2023“. L’avvio di questo programma è avvenuto dopo che, lo scorso novembre, il Camerun ha ricevuto 331.200 vaccini ed è stata definita la consegna di altre dosi nelle prossime settimane. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il Camerun è tra gli 11 paesi più colpiti dalla malattia a livello globale.

I Paesi africani pronti a far partire la campagna vaccinale

Il Benin, il Burkina Faso e la Liberia, oltre al Camerun, hanno già ricevuto le dosi di vaccino e stanno definendo i piani per la distribuzione. Sono, in totale, nove i Paesi africani pronti a lanciare la campagna vaccinale già a partire da quest’anno.

Leggi anche: Cina, divampa un incendio in un negozio: almeno 39 morti e 9 feriti