Cina, divampa un incendio in un negozio: almeno 39 morti e 9 feriti

Cina, divampa un incendio in un negozio: almeno 39 morti e 9 feriti

L'incendio è scoppiato in un negozio nella provincia sud-orientale di Jiangxi in Cina

Secondo quanto riferito dai funzionari governativi, il rogo è divampato nel seminterrato di un negozio, nella città di Xinyu.

Cina, scoppia un incendio in un negozio

L’emittente statale CCTV ha dichiarato che le operazioni di recupero si sono concluse e che non ci sono più persone intrappolate nell’edificio. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti oltre cento Vigili del Fuoco, che hanno lavorato incessantemente per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’aera. Il presidente cinese Xi Jinping ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando che si tratti dell’ennesima tragedia legata alla sicurezza. Ha invitato inoltre il governo e il Partito a “frenare con decisione il frequente verificarsi di vari incidenti di sicurezza, a garantire la sicurezza della vita e della proprietà delle persone e la stabilità sociale complessiva“.

I precedenti

Al momento la causa del rogo rimane ancora da accertare. Si tratta tuttavia del secondo incidente mortale nel Paese in meno di una settimana. Sabato scorso, infatti, almeno 13 persone sono rimaste uccise nell’incendio di un dormitorio scolastico nella provincia centrale dello Henan. In quel caso la maggior parte delle vittime erano studenti di terza elementare, molti dei quali provenienti da zone rurali. Il direttore della scuola è stato preso in custodia, mentre le autorità indagano ancora sulla dinamica.