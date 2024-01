Incendio in un dormitorio in Cina: 13 vittime

La polizia sta indagando per un incendio in Cina, dove in un dormitorio le fiamme hanno ucciso 13 persone.

Tragedia in Cina, dove un incendio ha colpito un dormitorio scolastico nella località di Yanshanpu, uccidendo 13 persone. Il bilancio è stato fornito dalle autorità locali, che stanno indagando per capire le cause del rogo.

Incendio in Cina

Non è chiara l’età delle vittime dell’incendio che in Cina ha distrutto un dormitorio scolastico. Così come non sappiamo cosa abbia provocato il rogo, divampato nella notte del 19 gennaio.

Ci troviamo nella provincia di Henan, precisamente nella località di Yanshanpu, dove 13 persone sono rimaste uccise e molte altre ferite.

I soccorsi per l’incendio in Cina

Subito sul posto sono arrivati i soccorritori ma domare le fiamme è stata un’impresa ardua. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare le fiamme che nel frattempo avevano avvolto l’intero edificio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23 per cause ancora sconosciute. Sono poche le informazioni relative alla tragedia, di certo però a rimanere coinvolti sono giovani studenti dal momento che l’area era il dormitorio di un collegio.

In effetti alcuni video che circolano sul web, precedenti al disastro, mostrano bambini con il grembiule con il logo della scuola. Ci sono poi ragazzi più grandi alle prese con lezioni di scrittura.

Una tragedia che ha fatto molto scalpore sui social, dove tutti chiedono giustizia per queste morti.

Non è il primo caso clamoroso di incendi con cause incerte, ad aprile infatti ce ne fu uno devastante in un ospedale di Pechino, dove morirono 29 persone, le quali addirittura si gettarono dalla finestra per sfuggire al fuoco.