In Cina, un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di un impianto chimo, situato a Huai’an, nel Jiangsu. Non si registrano vittime.

In Cina, è stata segnalata la presenza di un incendio di vaste proporzioni divampato all’interno di un impianto chimico. La situazione è in fase di accertamento.

Cina, incendio di vaste proporzioni divampa all’interno di un impianto chimico

Nella giornata di giovedì 14 ottobre, People’s Daily China ha diramato un video in cui è possibile osservare fiamme gigantesche che devastano un impianto chimico di perossido di idrogeno della Fuqiang Co., Ltd.

situato a Huai’an, nel Jiangsu, in Cina.

Oltre alle fiamme che ardono all’interno dello stabile destinato all’industria chimica, il video mostra anche la formazione di una densa e alta nuvola di fumo che si innalza verso il cielo dall’impianto in cui si è originato il rogo e che risulta visibile anche da svariati chilometri dal sito in cui si è verificato l’incidente.

Chine : On signale une explosion et un incendie à l’usine de peroxyde d’hydrogène de Fuqiang Co., Ltd. à Huai’an, Jiangsu le 14 octobre 2021. Actuellement, une personne est blessée et une personne est portée disparue. pic.twitter.com/KBnmzeqjvY — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 14, 2021

Cina, incendio divampa all’interno di un impianto chimico: l’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo del drammatico evento, dopo aver ricevuto le prime allarmanti segnalazioni, si sono rapidamente recati i vigili del fuoco, i soccorsi e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, in particolare, si sono rapidamente adoperati al fine di mettere in sicurezza l’area e di domare le fiamme. Intanto, stanno lavorando per determinare cosa abbia causato l’originarsi del rogo.

Sia tra le autorità competenti che tra i cittadini che risiedono in prossimità dell’impianto chimico travolto dall’incendio, inoltre, è molto alta la preoccupazione legata alla salubrità dell’aria. Si teme, infatti, che le fiamme possano provocare lo spargimento di particelle nocive date le attività di natura chimica che venivano condotte all’interno dell’impianto.

Cina, incendio di vaste proporzioni divampa all’interno di un impianto chimico: bilancio

Subito dopo aver raggiunto l’edificio dilaniato dall’incendio, le autorità hanno iniziato a verificare la presenza di vittime, feriti ed eventuali dispersi.

Al momento, pare che una persona sia rimasta ferita a causa del rogo mentre un’altra persona è attualmente considerata dispersa. Non si registra, invece, alcuna vittima.