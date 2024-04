Il Comando centrale dell’esercito statunitense per il Medio Oriente ha dichiarato che la coalizione navale guidata dagli Usa stava rispondendo ad un attacco su larga scala da parte dei terroristi Houthi sostenuti dall’Iran lanciato nel Mar Rosso, vicino alle coste dello Yemen. Gli Usa sono riusciti a rispondere all’attacco, abbattendo un missile e 4 droni lanciati dagli Houthi.

Abbattuti un missile e 4 droni Houthi nel Mar Rosso

Secondo quanto riferito su X dal Centcom, il Comando centrale dell’esercito statunitense, i velivoli senza equipaggio (UAV) degli Houthi rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili, la Marina statunitense e le navi della coalizione nella regione. Per questo motivo, gli Usa sono intervenuti con i propri mezzi di difesa, conducendo un’operazione militare che ha avuto successo. Secondo quanto riferito sul social di proprietà di Elon Musk, infatti, gli americani avrebbero bloccato prima un missile e poi 4 droni che avrebbero causato grossi problemi a largo delle coste dello Yemen.

L’operazione militare e le tensioni in Medio Oriente

Entrando maggiormente nello specifico, l’esercito Usa ha raccontato che poco prima di mezzogiorno ora di Sanaa (0900 GMT), una nave della coalizione ha: “Agganciato con successo un missile antinave (Asbm) lanciato dallo Yemen controllato dagli Houthi“. Si tratta dell’ennesima operazione di questo tipo che viene portata a termine nelle ultime settimane in quelle aree così difficili da gestire a causa della guerra in corso in Medio Oriente.