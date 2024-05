Europee: manifesto Pse, 'mai con Id e Ecr'**

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Non coopereremo mai né formeremo una coalizione con l’estrema destra: questa è l’incrollabile promessa fatta agli elettori dai leader politici progressisti oggi a Berlino, in Germania. Il Partito dei Socialisti Europei (Pse) sarà semp...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Non coopereremo mai né formeremo una coalizione con l’estrema destra: questa è l’incrollabile promessa fatta agli elettori dai leader politici progressisti oggi a Berlino, in Germania. Il Partito dei Socialisti Europei (Pse) sarà sempre una voce forte e affidabile contro l’estremismo di destra e per la nostra democrazia. Ciò significa nessuna cooperazione o alleanza con l’Ecr o l’Id al Parlamento europeo". E' quanto si legge nel manifesto sottoscritto oggi a Berlino dai leader Pse in vista delle elezioni europee.

Il manifesto è stato firmato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier spagnolo Pedro Sanchez, la segretaria del Pd Elly Schlein oltre al presidente del Pse Stefan Löfven, il candidato comune socialista alla presidenza della commissione Nicolas Schmit , il segretario generale del Pse Giacomo Filibeck e molti altri.

“Sono qui a Berlino, sostenuto dai leader socialisti e socialdemocratici di tutta Europa, per dire ancora una volta: nessuna cooperazione con l’estrema destra. Sono qui -ha detto lo Spitzenkandidat socialista Schmit- perché è in questa città che migliaia di persone sono scese per protestare a favore della democrazia. Perché i cittadini comuni qui in Germania e in tutta la nostra Unione rifiutano la politica di estrema destra. Siamo con quei cittadini. Possono contare su di noi perché siamo una voce affidabile e forte contro l’estremismo di destra”.

Mentre il presidente del Pse Löfven ha sottolineato come "con questa dichiarazione inviamo un messaggio politico importante: i socialdemocratici sono la forza principale per la democrazia, il progresso sociale e la solidarietà in Europa. Basandosi sul chiaro impegno espresso nel nostro manifesto elettorale, la nostra famiglia politica adotta questa 'Dichiarazione sulla democrazia” per rafforzare ulteriormente il nostro appello comune per un firewall contro l’estrema destra in Europa”.

Nel manifesto inoltre i leader Pse si rivolgono a Popolari e Liberali: "Allo stesso tempo, invitiamo tutti i partiti democratici europei a respingere fermamente qualsiasi normalizzazione, cooperazione o alleanza con l’estrema destra. Ci aspettiamo che lo includano formalmente e inequivocabilmente nei loro manifesti elettorali e nelle dichiarazioni dei partiti, come facciamo nel nostro manifesto del Pse e in questa dichiarazione sulla leadership del Pse”.

"L’ascesa dell’estrema destra in Europa è una minaccia per i cittadini, i loro diritti e il loro benessere. Al governo, l'estrema destra mina i diritti dei lavoratori, la libertà di stampa e lo stato di diritto, i diritti delle donne e i diritti Lgbt. Nella società, lavorano per dividere e diffondere teorie del complotto, elaborare piani di deportazione e prendere di mira la società civile, i giornalisti e i sindacati. Sono complici del regime autocratico russo e mettono in pericolo la sicurezza dell'Europa. La socialdemocrazia è un progetto per i cittadini, che unisce le persone. Nel governo, lavoriamo per offrire opportunità a tutti, per lo stato di diritto e i diritti fondamentali, per la società civile e la libertà di stampa, per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, e ci opponiamo con orgoglio a tutte le forme di discriminazione e di incitamento all’odio. Il manifesto elettorale del Pse del 2024 è chiaro che non coopereremo mai né formeremo coalizioni con l’estrema destra”.