Europee: Castelli (Libertà), 'Lega finta antieuropeista, superiamo 4%'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "La Lega scrive sui manifesti lo slogan 'Meno europa, più Italia' e ce l'ha copiato, gli manderemo fattura per copyright. Battute a parte, nella realtà la Lega si racconta antieuropeista ma fa quanto sta realizzando il ministro Giorgetti, come approva il patto di stabilità. Anche Fratelli d'Italia dice di essere critica verso l'UE ma ha messo gli ambulanti dentro la Bolkestein. Fanno finta di essere critici nei confronti dell'UE. Mancano i temi del dibattito. I partiti pensano o no che la cura per una Ue più forte non può essere continuare a indebolire l'Italia? Con Libertà siamo gli unici ad aver fatto un programma di venti punti su temi importanti e corriamo per superare il 4%". Così la candidata della lista Libertà Laura Castelli a Otto e mezzo su La7.