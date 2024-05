Corruzione: Toti, 'su Piano regolatore portuale confronto con tutti, no favoritismi'

Corruzione: Toti, 'su Piano regolatore portuale confronto con tutti, no ...

Genova, 23 mag. (Adnkronos) – (dall'inviata Antonietta Ferrante) – "Quanto al confronto sul futuro Piano regolatore portuale, rilevato che le competenze regionali non ineriscono alla fase programmatoria bensì alla successiva fase autorizzativa, ritengo opportuno specificare che l’attività di confronto è stata costantemente portata avanti con tutti i soggetti della Comunità portuale, senza favoritismi e parzialità alcuna. Come potrebbe risultare dalla sola lettura degli atti, il dialogo non è mai stato prerogativa specifica né tanto meno esclusiva del gruppo Spinelli". E' uno dei passaggi della memoria di 17 pagine consegnata dal governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, ai pm di Genova al termine dell'interrogatorio durato circa 8 ore.