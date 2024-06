Il ragazzo di 35 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue ad Angri, in provincia di Salerno, oggi domenica 16 giugno: il corpo del giovane si trovava sul marciapiede all’incrocio tra via Risi e via Da Procida.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Scientifica del Comando di Nocera Inferiore: il cadavere è stato sequestrato e i militari seguono la pista dell’omicidio: secondo una prima ricostruzione si teme che il giovane avesse problemi di tossicodipendenza, la morte sarebbe stata causata da un’aggressione fatale.

Quando i primi soccorritori sono arrivati sul luogo non hanno potuto far altro che conformare la morte del giovane ragazzo.

La procura di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia che verrà eseguita l’obitorio dell’ospedale Umberto I.

Gli ultimi sviluppi

In un primo momento si era temuto un accoltellamento, ma dall’esame esterno della salma, eseguito dal medico legale, è emersa una ferita da colpo d’arma da fuoco alla coscia, facendolo morire dissanguato in strada.

Gli investigatori della Sezione Scientifica dei Carabinieri hanno immediatamente recintato l’area per preservare le prove.

Il pm della Procura di Nocera di turno sta interrogando alcune persone informate sui fatti, sembrerebbe essere sempre più vicina la svolta nelle indagini, anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti in zona.