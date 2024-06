Il mondo del calcio è scosso da una terrribile e inaspettata tragedia. Matija Sarkic, portiere del Millwall che pochi giorni fa era stato dichiarato migliore in campo durante un match tra il suo Montenegro e il Beglio, è stato trovato senza vita a soli 26 anni. A dare la notizia della morte lo stesso club inglese, che ha anche dichiarato che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni per assicurare la privacy di Matija e dei suoi cari.

È un annuncio shock quello rilasciato questa mattina dal club inglese Millwall: Matija Sarkic, giovane portiere della squadra inglese e della nazionale del Montenegro, è morto a soli 26 anni. Le cause della morte non sono state diffuse in via ufficiale, anche se alcune delle fonti che hanno riportato la notizia parlano di un malore improvviso.

La notizia, rilanciata da Reuters e diffusa originariamente dal quotidiano montenegrino Vijesti, parla del ritrovamento questa mattina di Matija Sarkic, 26 anni, morto in un appartamento di Budva. Secondo quanto riportato dal portale Rtcg, che aggiunge qualche particolare sulla vicenda, la richiesta di soccorsi da parte degli amici è risultata inutile e il giovane è deceduto intorno alle 6.30.

Millwall e Montenegro in lutto per la morte del giovane Matija Sarkic

Solo undici giorni fa, quando il Montenegro ha affrontato, uscendone sconfitto, il Belgio, Matija Sarkic era stato dichiarato uno dei migliori giocatori in campo. È forse anche per questo suo essere al meglio della forma che la notizia della morte del giovane portiere risulta essere ancora più devastante.

Questa mattina il club inglese Millwall, in cui Sarkic era sbarcato da circa un anno in seguito all’esperienza presso il Wolverhampton, ha rilasciato una nota ufficiale sulla morte del giocatore ventiseienne: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei ‘Lions’, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell’agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni“.

