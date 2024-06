All’età di 80 anni, è morto Giampiero Imperi, difensore centrale che giocò nella Roma nella stagione 1967-68. Nato e cresciuto al Prenestino, Imperi è morto nella casa dove aveva vissuto con la sua famiglia, in via Sampiero di Bastelica. La società giallorossa ha voluto ricordare con un post su X l’ex calciatore.

Morto Giampiero Imperi: il cordoglio della Roma

La Roma, società in cui Imperi era cresciuto, attraverso un post su X ha voluto ricordare proprio l’ex difensore: “L’As Roma piange la scomparsa di Giampiero Imperi, in giallorosso nel 1967-68, e si stringe al dolore dei familiari“. Sposato e nonno di due nipoti, i funerali di Imperi verranno celebrati venerdì 14 giugno a partire dalle 11 alla basilica di San Luca Evangelista, in via Roberto Malatesta.

Marcò Pelè nell’amichevole tra i giallorossi e il Santos

Il 2 giugno 1967, allo stadio Flaminio si affrontavano la Roma e il Santos: tra i brasiliani non c’era un semplice giocatore, ma uno dei più forti della storia del calcio mondiale, Pelè. A marcare Pelè c’era un giovane calciatore romano di 23 anni, Giampiero Imperi che giocò solo tre partite con la maglia giallorossa. La partita la vinsero i brasiliani per 3-1.

