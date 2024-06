Jerry West è morto mercoledì all’età di 86 anni. A renderlo noto è stata l’Associated Press.

Morto Jerry West

Considerato quasi una divinità in tutta la National Basketball Association, il leggendario cestista si è spento assistito dalla moglie Karen. West ha scritto una parte di storia del basket, come dimostra il fatto che la sua sagoma sia stata inserita nel logo della NBA. A lui si deve anche l’era “Showtime” dei Los Angeles Lakers, che durò dal 1979 al 1991.

La leggenda dei Los Angeles Lakers

Come allenatore, non ha mai perso una stagione ed ha portato i Lakers ai playoff in ognuno dei tre anni in cui è stato al comando. Come general manager, ha costruito alcune delle più grandi squadre della storia, dal perfezionamento della già temibile coppia Magic Johnson-Kareem Abdul-Jabbar, alla messa a punto del duo Kobe Bryant-Shaquille O’Neal. Nelle sue 18 stagioni come dirigente, la squadra di Los Angeles Lakers ha raggiunto otto volte le finali NBA e vinto quattro campionati.

Una carriera da campione

Jerry West era stato soprannominato “Mr. Clutch” per le sue imprese a fine partita. È entrato nella Hall of Fame due volte, nel 1980 come giocatore e nel 2010 come membro della squadra olimpica statunitense vincitrice della medaglia d’oro nel 1960. Il commissario della NBA, Adam Silver, lo ha definito “uno dei più grandi dirigenti della storia dello sport“.