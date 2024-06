Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la statale 93, che collega Canosa di Puglia a Lavello: un ragazzo di 29 anni ha perso la vita.

Incidente stradale sulla statale 93, auto si ribalta: morto un 29enne

Stando a quanto si apprende, per cause in corso d’accertamento l’automobilista, un 29enne originario di Trani ma residente ad Andria, ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava e si è ribaltato più volte finendo nei terreni circostanti, a ridosso di un uliveto. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del 29enne, è deceduto sul colpo. L’urto è stato così violento che il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Qualche settimana fa, nello stesso tratto, ha perso la vita un altro ragazzo

L’incidente stradale è avvenuto a Loconia, tra Canosa di Puglia e Lavello non molto distante dall’agro di Cerignola. Solo qualche settimana fa, nello stesso tratto, un 30enne era deceduto nello scontro tra un’auto e un trattore.

