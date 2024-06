L’ex presidente americano Donald Trump ha definito Volodymyr Zelensky “forse il più grande piazzista di qualsiasi politico mai vissuto” durante una convention del Turning Point Action. Trump, che quest’anno ha cercato di bloccare ulteriori aiuti all’Ucraina, ha aggiunto: “Ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari”.

Parlando a Detroit davanti ai suoi sostenitori, Trump ha ribadito la sua critica nei confronti del leader ucraino, sostenendo che Zelensky continua a chiedere enormi somme di denaro e promettendo di porre fine a questi pagamenti se rieletto. “Ogni volta che torna in patria, dichiara che ha bisogno di altri 60 miliardi. Non finisce mai. Mi occuperò di questo”, ha affermato Trump, come riportato dalla Tass.

Dal G7, Zelensky è tornato con un accordo che prevede un impegno decennale degli Stati Uniti a sostenere l’Ucraina, come annunciato dal presidente Biden. Trump ha promesso di porre fine a questi “pagamenti multimiliardari infiniti” nel caso in cui vincesse le prossime elezioni presidenziali.

Trump affondo su Zelensky: “Il più grande piazzista della storia”

Ha anche ripetuto la sua affermazione di essere in grado di fermare il conflitto in Ucraina se tornasse alla Casa Bianca. Trump ha utilizzato queste dichiarazioni per rafforzare la sua posizione politica, criticando le attuali politiche di supporto all’Ucraina con miliardi di dollari e presentandosi come il candidato che potrebbe cambiare la situazione. Le sue parole rispecchiano una posizione decisa contro l’assistenza finanziaria continua a Kiev, proponendo una soluzione diversa per il conflitto ucraino.