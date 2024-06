Trump e le Elezioni in America del 2024: “Non permetterò una Terza Guerra Mondiale”

Durante un comizio al ‘Club 47 Usa’, il suo fan club in Florida, Donald Trump ha celebrato il suo 78° compleanno e ha colto l’occasione per parlare ai suoi sostenitori.

Elezioni America 2024, Trump: “Impedirò lo scoppio della Terza Guerra Mondiale”

Trump ha promesso che, se rieletto, i prossimi quattro anni saranno fantastici e ha dichiarato che metterà fine alla guerra tra Russia e Ucraina prima di entrare alla Casa Bianca, evitando così una terza guerra mondiale. Ha chiesto un test cognitivo per Joe Biden, criticando duramente l’attuale presidente e la sua amministrazione.

Trump ha sottolineato la necessità di un cambiamento di leadership, definendo quella attuale “la più incompetente del mondo” e proponendo che tutti i presidenti dovrebbero sottoporsi a test attitudinali e cognitivi. Ha promesso di tagliare le tasse e ha criticato Biden per la gestione del paese, affermando che sotto la sua guida, gli Stati Uniti sono derisi a livello globale, con frontiere invase e un’inflazione galoppante.

Secondo Trump, il mondo è in fiamme sotto la guida di Biden: l’Europa è nel caos, il Medio Oriente sta esplodendo e l’Iran è rinvigorito. Ha anche menzionato l’ascesa della Cina come una minaccia crescente. Trump ha affermato che durante il suo mandato l’Iran era al verde e la Cina non era una minaccia così preoccupante. Ha concluso criticando l’amministrazione Biden per aver favorito clandestini, terroristi, Cina e Russia, mentre il popolo americano stava meglio sotto la sua presidenza.

Trump ha ribadito la sua intenzione di riportare l’America alla prosperità e alla sicurezza, mettendo in risalto le sue precedenti politiche e successi rispetto alla situazione attuale del paese.