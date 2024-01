Il 15 gennaio segna l’avvio delle primarie negli Stati Uniti, un lungo processo elettorale che culminerà nell’estate con la selezione dei candidati presidenziali per le elezioni del 5 novembre.

Elezioni, primarie negli Stati Uniti

I favoriti attuali sono Joe Biden per i Democratici e Donald Trump per i Repubblicani. Mentre il partito Democratico ha una competizione limitata, con Biden in netto vantaggio, l’attenzione si concentra sulle primarie Repubblicane, dove Trump mantiene una posizione dominante nei sondaggi nazionali. Tuttavia, emergono alternative significative come Ron DeSantis e Nikki Haley.

Il voto alle primarie può avvenire attraverso elezioni tradizionali in circa 40 stati o tramite caucus in una decina di stati.

Elezioni, in Iowa Trump è in testa nei sondaggi

In Iowa, dove i caucus sono programmati per lunedì, le condizioni meteorologiche avverse potrebbero influenzare la partecipazione. Trump è in testa nei sondaggi in Iowa, seguito da Haley e DeSantis. nonostante una intensiva campagna elettorale di DeSantis, le condizioni climatiche potrebbero avere un impatto imprevisto sui risultati.

Il Partito Repubblicano dovrebbe conoscere i risultati delle primarie tra lunedì sera e martedì mattina, mentre i Democratici terranno comizi in Iowa, con i risultati del voto per posta che saranno annunciati il 5 marzo.