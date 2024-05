Militare ucciso in Florida: la polizia ha fatto irruzione nella casa sbagliata

La polizia irrompe in una casa sbagliata in Florida e uccise un 23enne. Scoppia la polemica per l'ennesimo omicidio commesso dalla polizia degli Usa.