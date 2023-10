Mike Johnson, 51 anni, avvocato e deputato dal 2016, è noto per la sua difesa di Donald Trump nel 2020 e per il suo sostegno agli sforzi per rovesciare l'elezione del 2020

La scelta della Camera degli Stati Uniti: Mike Johnson

Il deputato repubblicano Mike Johnson della Louisiana è stato eletto speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, mettendo d’accordo il suo partito, che era diviso. Ha ottenuto 220 voti dai repubblicani, mentre il candidato democratico Hakeem Jeffries ha ottenuto 209 voti, in tutto ciò l’ex presidente Trump ha raccomandato Johnson come nuovo speaker della Camera degli Stati Uniti, l’assenza di uno speaker ha creato diversi problemi, impedendo alla Camera di prendere decisioni sulle questioni internazionali e sull’approvazione del bilancio governativo per il 2024.

Chi è il nuovo Presidente della Camera: Mike Johnson?

Mike Johnson, 51 anni, avvocato e deputato dal 2016, è noto per la sua difesa di Donald Trump nel 2020 e per il suo sostegno agli sforzi per rovesciare l’elezione del 2020. È contrario all’aborto e ha promosso un disegno di legge sulla discussione dell’identità di genere e orientamento sessuale nelle scuole finanziate pubblicamente per i bambini sotto i dieci anni.

Mike Johnson, deputato repubblicano della Louisiana, è stato eletto speaker della Camera degli Stati Uniti dopo diverse divisioni interne al partito. Questa elezione è stata necessaria dopo la rimozione di Kevin McCarthy come speaker il 3 ottobre. Johnson è il quarto candidato repubblicano a essere nominato, ed è riuscito a ottenere il sostegno necessario per riportare la Camera al lavoro, interrompendo il periodo di stallo.