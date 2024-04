Guerra in Medio Oriente, gli Usa al lavoro sulla tregua con Egitto e Qatar

Una nota della Casa Bianca conferma le intenzioni degli Usa: al lavoro con Egitto e Qatar per la tregua in Medio Oriente

Mentre i bombardamenti nella Striscia di Gaza proseguono senza sosta, Hamas e israele sembrano ancora lontani dal poter raggiuungere un accordo di tregua sul cessate il fuoco. Al lavoro, sui tavoli della diplomazia, ci sono alcuni Paesi che stanno fungendo da intermediari. Primo fra tutti, lo sappiamo, gli Stati Uniti d’America, che sullo specifico caso stanno lavorando di comune accordo con l’Egitto e il Qatar.

La tregua in Medio Oriente: al lavoro Stati Uniti, Egitto e Qatar

“Gli Stati Uniti insieme all’Egitto e al Qatar lavoreranno per garantire la piena attuazione dei termini dell’accordo e ha esortato i due leader a compiere tutti gli sforzi necessari per garantire il rilascio degli ostaggi” – così dichiara la Casa Bianca attraverso una nota uscita nelle scorse ore. “Ora l’unico ostacolo a un cessate il fuoco immediato e agli aiuti per i civili a Gaza” – conferma il presidente Joe Biden senza subbi – “La priorità riguarda le vite dei civili. Si deve garantire che i palestinesi non vengano sfollati in Egitto o in qualsiasi altro luogo al di fuori di Gaza“.

La tregua in Medio Oriente: il nuovo tour di Blinken

Nel frattempo, mentre i negoziati proseguono, ha inziiato a rimbalzare la notizia di un nuovo viaggio in Medio Oriente per il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Il politico è già arrivato a Riad, in Arabia Saudita, ma poi si sposterà anche nei territori della Giordania e in Israele.