Non si fermano gli attacchi da parte di Israele contro la Striscia di Gaza e proprio ieri ha avuto luogo l’ennesimo raid nella zona. Stando alle informazioni condivise dall’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘, sarebbero in tutto ben 36 le persone che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti. Diverse vittime, secondo quanto appreso sarebbero donne e bambini.

Raid di Israele a Gaza: gli attacchi di ieri

Solo nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dai media locali, sarebbero state 34 le vittime totali dei bombardamenti dell’Idf sulla Striscia di Gaza. Le truppe di Tel Aviv si sarebbero concentrate in particolare sull’area di Rafah, zona che senza l’accordo di tregua, è destinata a diventare sempre più calda. 26 delle vittime totali, infatti, arrivano proprio da Rafah.

Raid di Israele a Gaza: i numeri della guerra dal 7 ottobre

Da quel terribile sabato 7 ottobre, giorno in cui i terroristi di Hamas sferrarono l’attacco agli israeliani, la situazione in Medio Oriente è diventata più critica che mai. L’esercito di Israele ha risposto con continui raid nella Striscia di Gaza e a Gaza City, togliendo la vita non solo ai terroristi ma anche a tantissimi civili innocenti. Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas ha pubblicato un report sui morti totali a Gaza dal 7 ottobre in poi: un bilancio spaventoso che ha quasi raggiunto quota 35 mila morti.