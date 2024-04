Precipita un elicottero militare in Colombia: 9 persone sono rimaste coinvolte nel drammatico incidente

Un vero e proprio dramma si è consumato nelle scorse ore in Colombia, in sud America, dove un elicottero militare è caduto all’improvviso non dando scampo a 9 persone che viaggiavano su di esso.

Colombia, precipita un elicottero militare: nove morti

Poche ore fa, i vertici militari colomiani hanno indicato che il velivolo, un Mi-17 di fabbricazione russa, è caduto in una zona rurale nella località di Santa Rosa del Sur, nel dipartimento settentrionale di Bolívar. 9 sono le vittime totali: due ufficiali, e sette fra sottufficiali e soldati semplici. Al momento, non si conoscono i motivi che hanno scaturito l’incidente, si sa solamente che i nove militari stavano andando nella zona dove era stata segnalata un’attività illegale di narcotraffico.

Colombia, precipita un elicottero militare: il messaggio del presidente

Il presidente Gustavo Petro ha scritto un messaggio su X, dando l’ultimo saluto ai militari rimasti uccisi nell’incidente: “Deploro la morte dei nove membri dell’equipaggio dell’elicottero dell’esercito precipitato mentre andavano a rinforzare le truppe del sud (del dipartimento) di Bolivar nelle operazioni contro il Clan del Golfo”.