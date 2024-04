USA, protesta pro Palestina: università Columbia occupata

Non si fermano le proteste a favore della Palestina nelle università statunitensi. Questa volta ad essere stato interessata dalla mobilitazione studentesca è la Columbia University dove decine di manifestanti hanno occupato uno degli edifici dell’università. Solo nei giorni scorsi le forze dell’ordine erano intervenute per bloccare l’occupazione in un’università di Boston.

Usa, protesta pro-Palestina: studenti rompono finestre di un edificio della Columbia University

Stando a quanto riporta l’NBC, gli studenti della Columbia University sono entrati all’interno del Manhattan campus Hamilton Hall nelle prime ore di martedì 30 aprile. L’università aveva iniziato a sospendere gli studenti che non avrebbero lasciato l’accampamento entro le 14 del 29 aprile. Non sarebbe per il momento chiaro quanti studenti siano stati coinvolti nella manifestazione, ma secondo giornale studentesco, il Columbia Spectator, sarebbero decine i giovani ad aver occupato l’edificio.

Manifestazione pro-Palestina anche alla Northeastern University di Boston

Da un campus ad un altro le proteste pro-Palestina dilagano come quella che è avvenuta a Boston, alla Northeastern University dove circa un centinaio di persone sono state arrestate dalla Polizia. L’ateneo statunitense, in un post su X ha dichiarato che tutti coloro che avrebbero mostrato la matricola dell’università sarebbero stati rilasciati. L’ateneo ha tuttavia anche scritto che nella protesta si sarebbero infiltrate anche persone non collegate in alcun modo alla Northeastern University.