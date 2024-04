La storia di Lida Stepanivna, 98enne che viveva nel Donbass, è stata condivisa tramite un video dalla polizia ucraina. L’anziana signora ha raccontato di aver affrontato un viaggio di 10 chilometri sotto i bombardamenti e a piedi, senza acqua e con il solo aiuto del suo bastone. Durante il percorso ha dormito sul terreno, il tutto per poter abbandonare la zone occupate dalla Russia e raggiungere quelle controllate da Kiev.

Ucraina, 98enne percorre 10 km a piedi per fuggire dal Donbass

Il viaggio di Lida ha avuto inizio da Ocheretyne, nel Donbass, dove viveva nella sua casa. Una zona che però è ormai sotto il controllo russo, ed è per questo motivo che l’anziana signora di 98anni ha deciso di andare via per raggiungere le aree controllate dall’Ucraina. Un viaggio che però non è stato facile e non solo per la distanza, stando a quanto ha raccontato, ha camminato per ben 10 chilometri a piedi e sostenendosi con il suo bastone.

Lida non aveva altro, né cibo e nemmeno acqua, ha viaggiato mentre i bombardamenti andavano avanti, fermandosi sporadicamente per riposare sdraiandosi sul terreno. L’anziana ha riferito di essere caduta più volte durante il tragitto, ma è riuscita sempre a rialzarsi grazie al suo animo. Una forza di volontà che le ha permesso di raggiungere infine un rifugio, dove ha avuto modo di condividere la sua storia.

Nel filmato condiviso dalla polizia ucraina, Lida sottolinea come sia già sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale e che questo nuovo conflitto le ricordi proprio questo periodo storico.