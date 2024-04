Guerra in Ucraina, Russia: "Nessuna condizione per i colloqui con Kiev"

Guerra in Ucraina, Russia: "Nessuna condizione per i colloqui con Kiev"

Dmitry Peskov ha dichiarato che per il momento non ci sono le basi per intavolare dei colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che per il momento non ci sono i presupposti per dei colloqui di pace tra la Russia e l’Ucraina, lo ha riferito l’agenzia di stampa TASS.

Guerra Russia-Ucraina, colloqui ancora lontani

“In questo momento non ci sono le premesse per i colloqui perché tutti conoscono bene la posizione dell’Ucraina che rifiuta qualsiasi tipo di negoziato. Quindi l’operazione militare speciale continua” ha dichiarato Peskov durante un briefing con la stampa. L’11 aprile il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko hanno avuto un incontro al Cremlino, durante il quale il capo di Stato russo ha ribadito che il Paese non ha mai rifiutato una risoluzione pacifica delle controversie ed è sempre stato propenso a risolvere il conflitto. In quell’occasione il leader bielorusso aveva osservato che gli accordi di Istanbul, elaborati nella primavera del 2022, avrebbero potuto servire come punto di partenza per i negoziati sulla risoluzione della crisi ucraina, come riportato da TASS.

Il Qatar promette 3 milioni di dollari a Kiev

Il Qatar ha annunciato che fornirà 3 milioni di dollari all’ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, nell’ambito di un’iniziativa volta a sostenere “il benessere e la sicurezza” nel Paese. Il ministero degli Affari Esteri qatariota ha spiegato che i fondi mirano a sostenere iniziative volte a migliorare la vita dei bambini e di tutte le persone coinvolte nella guerra. “Il fondo contribuirà ad aumentare l’assistenza legale e a migliorare le infrastrutture necessarie per fornire il supporto necessario alle famiglie colpite dal conflitto in Ucraina” si legge nel comunicato rilasciato dal ministero.

Attesi missili Patriot in arrivo dagli Usa

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che forniranno a Kiev sistemi missilistici di difesa aerea Patriot nell’ambito di un ulteriore pacchetto di aiuti da 6 miliardi di dollari. Lo ha annunciato venerdì il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, definendolo il più grande pacchetto di assistenza per la sicurezza ucraina dall’invasione russa del 2022.