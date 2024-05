Durante la tempesta di sabbia di Mumbai è crollato un enorme cartellone pubblicitario che ha causato una strage. Il bilancio è di 8 morti e 59 feriti.

Cartellone pubblicitario crolla durante tempesta di sabbia di Mumbai: 8 morti e 59 feriti

Un enorme cartellone pubblicitario è crollato su una stazione di servizio, durante una forte tempesta di sabbia a Ghatkopar di Mumbai. Il bilancio della tragedia, riportato dalla polizia, è di 8 morti e 59 feriti. Si teme anche che venti persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Le autorità civiche stanno verificando se l’agenzia pubblicitaria dei cartelloni pubblicitari avesse il permesso di installare la struttura, che cadendo ha squarciato il tetto di varie auto presenti nella stazione di servizi.

“Ero lì quando un grosso tetto di un costruttore è caduto. Tutte le macchine, le biciclette e le persone che erano lì sono rimaste bloccate. Abbiamo aiutato le persone a uscire e in qualche modo sono riuscite a scappare” ha dichiarato un testimone oculare, Swapnil Khupte, all’agenzia di stampa ANI. La polizia ha dichiarato che le squadre della National Disaster Response Force sono sul posto e stanno cercando di liberare le persone intrappolate nelle macerie.

Tempesta di sabbia a Mumbai: crolla cartellone pubblicitario

Mumbai è stata colta di sorpresa da una fortissima tempesta di sabbia, che ha paralizzato i trasporti, buttato giù alberi e strutture e provocato interruzioni di correnti in vari quartieri. Sono state condivise molto immagini di questa terribile tempesta sui social network. Il Dipartimento meteorologico indiano di Mumbai ha emesso un avviso prevedendo un temporale accompagnato da fulmini e pioggia da moderata a intensa. La situazione è molto delicata e il terribile incidente del cartellone caduto ha avviato un’indagine per cercare di capire se ci sia e di chi sia un’eventuale responsabilità per quanto accaduto.