24 Ore di Le Mans, brutte notizie per Valentino Rossi: il ritiro

24 Ore di Le Mans, brutte notizie per Valentino Rossi: il ritiro

Sfuma il sogno Le Mans per Valentino Rossi: l'ex campione è costretto al ritiro dalla gara

Valentino Rossi è costretto a ritirarsi dalla 24 Ore di Le Mans: la 92esima 24 Ore di Le Mans è partita ieri, sabato 15 giugno, alle ore 16:00 e da quel momento la corsa ha cambiato spesso volto a causa della pioggia.

Valentino Rossi e il debutto alla 24 Ore di Le Mans

Valentino Rossi, il sette volte Campione al Mondo di MotoGP, ha fatto il proprio debutto alla 24 Ore di Le Mans, la corsa motoristica più prestigiosa e iconica al mondo. Le cose stavano andando bene per il pilota italiano, campione di Tavullia, da due anni passato alle quattro ruote, nella categoria LMGT3, dopo aver fatto la storia del motociclismo. Tuttavia, la brutta notizia è arrivata nella notte: Valentino Rossi non porterà a termine la 24 Ore di Le Mans, poiché la sua squadra è stata costretta al ritiro dopo un terzo di gara.

Il ritiro di Valentino Rossi dalla gara

Le prime otto ore erano andate alla perfezione, dal dodicesimo tempo di qualifica, il compagno Maxime Martin era riuscito a rimontare fino al secondo posto, poi Ahmad Al Harthy aveva difeso la posizione e aveva consegnato il volante a Valentino Rossi che era al comando della categoria.

Era da poco passata la mezzanotte a Le Mans, poco dopo le 8 ore di corsa, quando Valentino ha lasciato il volante ai compagni. Alla guida Ahmad Al Harthy, la #46 ha perso il controllo per via della poca aderenza con l’asfalto per la pioggia andando fuori pista, prima nella ghiaia e poi contro le barriere.

Il team sperava di poter riparare i danni, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo alcune ore di lavoro al box, il Team WRT si è dovuto arrendere e ritirare le vettura.