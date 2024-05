Europee: da Sicilia parte 'Nota di viaggio' di Schlein, vocale su canale whatsapp Pd**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Parte da oggi e dalla Sicilia, la prima 'Nota di viaggio' di Elly Schlein, un vocale diffuso sul canale Whatsapp del Pd in cui la segretaria dem fa il punto della giornata di campagna elettorale appena trascorsa. "Oggi siamo stati alla commemorazione della stragi di Capaci a Palermo" per "rinnovare il nostro impegno al contrasto alle mafie e dobbiamo farne anche una grande battaglia europee perchè le mafie fanno affari attraverso tutti i confini", dice Schlein. "Lo Stato deve arrivare prima delle mafie e se cancelli l'unico strumento di contrato alla povertà lasci spazio alla mafie".

"Per questo ci battiamo per salario minimo" e anche in difesa della scuola perchè il contrasto alle mafie "va fatto anche con strumenti educativi a partire dalla scuola. Oggi abbiamo incontrato delle insegnati del quartiere Borgonuovo a Palermo", un quartiere in cui "manca tutto" e "qui quando i ragazzi bucano la scuola incontrano solo la strada".