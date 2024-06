Autonomia: Montaruli, 'opposizione fan di Ungheria, tricolore esposto al contrario'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Alla coppia grillina Conte-Donno evidentemente non è bastato il giudizio sferzante degli italiani sul loro modo di intendere la politica, tutta incentrata sulla delegittimazione dell’avversario. A Conte che promette di sventolare, decine anni dopo di noi, il tricolore suggeriamo di farlo secondo il giusto succedersi dei colori della nostra bandiera, a differenza di quanto accaduto in Aula alla Camera, dove molti deputati dell’opposizione sembrano più fan dell’Ungheria che dell’Italia, posto che la esibivano all’incontrario". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Quanto alla condanna per i fatti accaduti in Aula -che hanno coinvolto anche esponenti dell’opposizione- è stata espressa da subito, a partire dalla Conferenza dei capigruppo per arrivare all’esemplare decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza. Ma non stupisce -aggiunge l'esponente di Fdi- che Conte e Donno facciano finta di niente: sono gli stessi che hanno ritenuto giusto impedire con le barricate lo svolgimento della Giunta per le Elezioni solo perché temevano assumesse una decisione agli stessi sfavorevole. Anche quella fu violenza e grave -nè più nè meno come altre- ma con inaudita arroganza si son ben guardati di riconoscerla come tale”.