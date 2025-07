Sicilia: prete accusato di violenza sessuale su minori, condanna confermata in appello

Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - Confermata la condanna per violenza sessuale per don Giuseppe Rugolo, il prete accusato di avere abusato su diversi minori. La sentenza è stata emessa poco fa dalla prima sezione penale della corte d'appello di Caltanissetta. Ma a differenza della condanna d...

Palermo, 1 lug. (Adnkronos) – Confermata la condanna per violenza sessuale per don Giuseppe Rugolo, il prete accusato di avere abusato su diversi minori. La sentenza è stata emessa poco fa dalla prima sezione penale della corte d'appello di Caltanissetta. Ma a differenza della condanna di primo grado a 4 anni e sei mesi di carcere, i giudici hanno condannato il religioso a tre anni perché hanno applicato l'attenuante della tenuità del fatto per due delle vittime individuate, rideterminando la sentenza di primo grado.

che era stata di quattro anni e sei mesi. Il sacerdote è presente in aula. Presente anche la vittima che denunciò il prete. "Aspettiamo le motivazioni e valuteremo se ricorrere in cassazione per alcuni aspetti che non convincono", ha spiegato il sostituto procuratore Gaetano Bono prima di lasciare l'aula.