Tragedia in moto: Davide Paolini perde la vita schiantandosi contro il guardrail

Alcuni testimoni dell'incidente hanno chiamato il 112, ma per Davide Paolini non c'è stato nulla da fare.

A soli 24 anni, Davide Paolini ha perso la vita in un tragico incidente. Mentre guidava la sua moto ad Arcevia, provincia di Ancona, ha improvvisamente perso il controllo e ha urtato violentemente un guardrail, finendo fuori strada. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 presso la località di Cave, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita al giovane.

Come è morto Davide Paolini?

Si ipotizza che Davide Paolini abbia perso il controllo della sua moto. Nessun altro è stato coinvolto nel tragico incidente, che si è verificato intorno alle 18:30 di sabato 15 giugno. Un impatto talmente violento, quello con il guardrail, da causare la sua morte istantanea.

L’intervento dei soccorsi

Gli automobilisti di passaggio hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112, e il servizio 118 ha risposto mandando un equipaggio via terra e l’eliambulanza, atterrata in un campo nelle vicinanze. Nonostante i loro sforzi disperati, ogni tentativo di rianimare Davide è stato infruttuoso.

Era appassionato di moto

Davide, nato a Senigallia il 6 maggio 2000, risiedeva ad Arcevia e lavorava come impiegato presso il gruppo Loccioni. Appassionato di motori, aveva anche frequentato un corso di guida sportiva. Il ragazzo lascia un vuoto incolmabile nei suoi familiari, amici e colleghi.