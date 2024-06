Olaf Scholz, cancelliere tedesco, ha parlato di Giorgia Meloni al gruppo tedesco Axel Springer dopo il G7, riferendosi alla sua posizione politica.

Scholz su Giorgia Meloni: “All’estrema destra, differenze evidenti”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che non si tratta di un segreto il fatto che la premier Giorgia Meloni sia “all’estrema destra dello spettro politico“. Per questo ha sottolineato che ci sono “differenze politiche che sono abbastanza evidenti e che significano anche che lavoriamo in famiglie di partiti molto diverse” in Europa.

Scholz: “Futuro presidente della Commissione Ue deve fare affidamento su partiti democratici”

“Penso che sia molto importante che il futuro presidente della Commissione Ue possa fare affidamento sui tradizionali partiti democratici, cioè i conservatori che fanno parte del Ppe, i Socialisti e i Liberali” ha dichiarato Scholz, aggiungendo che questa alleanza potrebbe funzionare.

Tajani risponde a Scholz: “Meloni non è di estrema destra, porti rispetto”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto a Olaf Scholz, sottolineando che Giorgia Meloni “non è di estrema destra“. Lo ha sottolineato a Buergenstock, un resort extra lusso nella Svizzera centrale, dove si tiene il summit sulla pace in Ucraina, per rispondere al cancelliere tedesco che, secondo il ministro, dovrebbe usare un linguaggio più “rispettoso” quando parla della premier italiana.