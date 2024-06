Giorgia Meloni esprime sui social tutta la sua soddisfazione per lo svolgimento del G7 in Italia

Al termine dei lavori della seconda giornata del G7 a Borgo Egnazia, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, appare sui social con un video in cui esprime tutta la sua soddisfazione per come stanno andando le cose.

G7 in Italia, il video di Meloni: le dichiarazioni

“Abbiamo chiuso poco fa i lavori del vertice G7 sotto la presidenza italiana e abbiamo adottato la dichiarazione finale, un documento estremamente significativo che contiene i tanti impegni che il G7 ha deciso di assumersi, impegni concreti, reali, che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, per il nostro futuro e sui quali il G7 ha ribadito la sua unità d’intenti, la sua compattezza” – si apre così il video postato sui propri canali social da Giorgia Meloni al termine della seconda giornata di G7 in Puglia – “Voglio ringraziare tutti i leader: Joe, Emmanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles per il grande contributo che hanno dato al successo di questa iniziativa e ringrazio anche i leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sessione Outreach, una delle più nutrite e rappresentative di sempre che hanno reso questo vertice ancora più significativo. Il G7 ha confermato così di non essere una sorta di fortezza chiusa che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma un’offerta di valori che si apre al mondo che vuole costruire sviluppo e crescita condivisi”.

G7 in Italia, il video di Meloni: l’intervento del Papa

Meloni, poi, fa anche riferimento all’intervento del Papa: “Oggi abbiamo vissuto anche un momento storico con la presenza del santo padre, Papa Francesco. È la prima volta di un pontefice al G7 e io sono davvero onorata che questo sia accaduto sotto la presidenza italiana“. La leader di Fratelli d’Italia non manca di ringraziare il Pontefice per la sua disponibilità e per le parole spese: “Ringrazio ancora Papa Francesco per aver accettato il nostro invito, per aver condiviso con noi le sue riflessioni per uno sviluppo etico e centrato sull’uomo di una tecnologia rivoluzionaria come l’intelligenza artificiale. Le sue parole sono state fonte di ispirazione per tutti noi“.