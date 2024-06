La quarta volta che Joe Biden non partecipa o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali.

Joe Biden non parteciperà alla cena dei leader mondiali del G7 al Castello Svevo di Brindisi, offerta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

G7, Biden salta la cena di Mattarella: il motivo

Joe Biden non parteciperà alla cena dei leader del G7 al castello Svevo di Brindisi, offerta da Mattarella. Lo ha confermato la Casa Bianca, con la portavoce Karine Jean-Pierre che aveva già dichiarato ai giornalisti che il presidente avrebbe avuto “due giorni pieni“, consigliando loro di non immaginare troppo dietro la scelta di non partecipare alla cena. Alla stessa ora, infatti, il presidente è impegnato nella firma dell’accordo di sicurezza con Volodymyr Zelensky e nella conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino.

Biden assente alla cena di Mattarella: la quarta volta che salta la cena dei leader

Si tratta della quarta volta che Biden salta o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali, come ha riportato la Cnn. Nel 2022 non ha partecipato alla cena a Bali, nel 2023 ha lasciato in anticipo la cena di Hiroshima e ha saltato anche la cena al vertice della Nato in Lituania. La sera prima della partenza per l’Italia, inoltre, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare Hunter Biden, subito dopo che il figlio era stato giudicato colpevole di aver acquistato un’arma nascondendo la sua tossicodipendenza.