Guerra in Ucraina, Scholz chiarisce: "Non invieremo missili Taurus a Kiev"

Olaf Scholz spiega perché la Germania non invierà all'Ucraina i missili a lunga gittata Taurus: esiste il pericolo di colpire Mosca

Il tema dell’invio delle armi all’Ucraina è certamente diventato uno dei più scottanti all’interno delle discussioni di politica estera di ogni Paese Nato da due anni a questa parte. La Germania è sempre stata in prima linea da questo punto di vista, ma ultimamente era stata criticata per non aver voluto inviare a Kiev i missili Taurus.

Scholz sui missili Taurus a Kiev: perché non verrano inviati

E proprio su questo argomento, è arrivato il doveroso intervento da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il politico ha chiarito le motivazioni dietro alla scelta della Germania: “Il missile da crociera con una gittata di 500 chilometri è un’arma che se usata in modo errato può raggiungere un obiettivo specifico da qualche parte a Mosca“ . ha dichiarato parlando dei missili Taurus, secondo quanto riportato dal notiziario tedesco ‘Tagesschau‘.

Scholz sui missili Taurus a Kiev: armi all’Ucraina

Scholz ha anche ribadito di essere abbastanza infastidito dai commenti negativi che ha ricevuto la Germania dopo aver scelto di non inviare questo tipo di missili a Kiev. “Berlino fornisce all’Ucraina molte più armi di quasi tutti gli altri Paesi” – ha tenuto a sottolineare il cancelliere tedesco.