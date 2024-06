G7: Scurria (Fdi), 'pagina storica per Italia'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Si è appena chiusa una pagina storica per la nostra nazione. Il G7 in Puglia ha infatti certificato il protagonismo dell’Italia sullo scacchiere geopolitico". Lo afferma Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. "Graz...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Si è appena chiusa una pagina storica per la nostra nazione. Il G7 in Puglia ha infatti certificato il protagonismo dell’Italia sullo scacchiere geopolitico". Lo afferma Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

"Grazie alla lungimiranza del presidente Meloni -aggiunge- questo può essere considerato il G7 delle prime importanti volte. Per la prima volta ha presenziato il Papa, che ha offerto ai grandi della Terra delle preziose riflessioni sulla necessità di dare un’etica all’uso dell’Intelligenza artificiale. Per la prima volta, inoltre, è stata inserita nel documento conclusivo la questione della gestione dei flussi migratori e della lotta al traffico degli esseri umani. Per la prima volta, infine, con il sostegno degli attori internazionali al Piano Mattei si tenterà concretamente di stabilire con i Paesi dell’Africa un rapporto equo e fondato su principi condivisi e di reciproca convenienza. È una pagina che si chiude, quella del G7, ma che apre nuove prospettive di prestigio per l’Italia”.