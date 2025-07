Mo: mozione Conte, Schlein, Bonelli, Fratoiani, 'stop Mou con Israele, nessuna complicità'

Roma, 14 lug (Adnkronos) - Un impegno per il governo a "sospendere altresì con urgenza tutti gli accordi di attuazione" del Memorandum d'intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Lo chiede la mozione a prima firma Giuseppe Conte...

Roma, 14 lug (Adnkronos) – Un impegno per il governo a "sospendere altresì con urgenza tutti gli accordi di attuazione" del Memorandum d'intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Lo chiede la mozione a prima firma Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni depositata alla Camera e sulla quale è iniziata oggi la discussione generale in aula.

Il testo, tra le altre cose, chiede di "sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele, inclusi la fornitura e l'acquisto di armamenti, trasferimenti tecnologici, compresi quelli verso Paesi terzi che vedano Israele come destinatario finale, e addestramento militare, sino a quando permangano gravi e accertate violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte dello Stato di Israele".

Secondo i firmatari, "la prosecuzione della cooperazione militare con Israele in tale contesto può configurarsi come contraria agli obblighi internazionali cui l'Italia ha aderito, inclusi quelli derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sul genocidio, dal diritto consuetudinario internazionale e dai Trattati dell'Unione europea e, soprattutto, contraria al dettame costituzionale dell'articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Il testo della mozione sottolinea che "la tenuta in vigore del Memorandum equivarrebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, a una forma di sostegno politico e logistico a un apparato militare accusato di crimini internazionali, configurando altresì rischi di complicità indiretta nei crimini in questione".