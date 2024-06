Russia, due guardie del carcere di Rostov prese in ostaggio da detenuti Isis

Detenuti dell'Isis prendono in ostaggio due guardie in una prigione a Rostov

Due agenti penitenziari sono stati presi in ostaggio in Russia da due detenuti dell'Isis.

Due guardie carcerarie sono state prese in ostaggio in Russia da sei detenuti membri dell’Isis. La rivolta è scoppiata nel carcere di Rostov.

Due grazie carcerarie sono state prese in ostaggio da sei membri dell’Isis in un carcere nella regione di Rostov. “I detenuti in una delle celle hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria” si legge in un comunicato. Al momento sono ancora in corso delle trattative per liberarli.

Secondo una fonte delle forze dell’ordine, tra i sequestratori ci sono anche degli estremisti che devono comparire in tribunale con l’accusa di “terrorismo“. In alcuni video condivisi su Telegram si vede un estremista con la bandana dello Stato Islamico e altri sequestratori armati di coltello.

Il gruppo di sei prigionieri ha chiesto alla polizia di fornire un’automobile e farli uscire dal centro di detenzione preventiva. In risposta, hanno promesso di liberare gli ostaggi. Secondo i media russi, tre dei sei terroristi progettavano di far saltare in aria l’edificio della Corte Suprema nella regione della Karačaj-Circassia. La strada del centro di custodia cautelare è stata isolata e circondata.