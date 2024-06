Estate 2024: 5 festival da non perdere in Germania

La Germania è il cuore pulsante della scena musicale elettronica europea, ospitando alcuni dei festival più emozionanti e innovativi del continente. Ogni estate, appassionati di musica elettronica da tutto il mondo si riversano in Germania per vivere esperienze indimenticabili, immersi in atmosfere uniche, line-up stellari e vibranti comunità di artisti e fan. Dai paesaggi industriali trasformati in paradisi musicali alle remote location naturali, ecco una guida ai cinque migliori festival di musica elettronica estivi in Germania.

Airbeat One

Il tema entusiasmante di quest’anno è “Vive La France”, e dal 10 al 14 luglio 2024, l’AIRBEAT ONE trasporterà l’aura della Francia nel campo d’aviazione di Neustadt-Glewe. Il mondo della musica elettronica si riunirà per celebrare la 21ª edizione di uno dei festival più grandi e attesi d’Europa: tra gli headliner del palco principale nell’arco dei cinque giorni ci saranno Afrojack, Alok, Angerfist e Charlotte de Witte.

Neustadt-Glewe, 10-14 luglio

instagram.com/airbeatone





Sea You Festival

Il rinomato Sea You Festival farà ritorno nell’incantevole cornice del lago Tunisee, nelle vicinanze di Friburgo in Brisgovia, dal 19 al 21 luglio 2024 per la sua decima edizione. Sea You vedrà alternarsi sui sette stage del festival artisti del calibro di Boris Brejcha, Fisher, Nora En Pure, Sven Väth, Vintage Culture, Boys Noize, Adam Beyer, Dom Dolla e tantissimi altri. Novità di quest’anno, uno stage dedicato alla progressive a cura dell’etichetta Raumklang.

Tunisee, 19-21 luglio

instagram.com/seayou_festival





Habitat

Il festival Habitat è un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di elettronica della Germania settentrionale: a fine luglio, ad Amburgo-Wilhelmsburg, per 32 ore ininterrotte, Habitat può contare su un ambizioso lineup di artisti techno, electro, DnB e house: da Marcel Dettman alla splendida Ogazón, passando per Patrick Mason e Young Marco. Svoltosi nelle precedenti edizioni presso l’aeroporto Hungriger Wolf a Hohenlockstedt, Habitat è cresciuto, e ha trovato nuova casa all’Alte Schleuse, un’ex area industriale navale.

Amburgo, 20-21 luglio

instagram.com/habitatfestival





WHOLE

La sesta – e più grande di sempre – edizione di WHOLE si terrà nuovamente a Ferropolis, un parco industriale sul lago a poche ore da Berlino. Il WHOLE Festival cerca di connettere collettivi queer provenienti da tutto il mondo sotto un’unica bandiera di creatività, passione, piacere e buona musica. Per tre interi giorni di campeggio, workshop, installazioni artistiche, proiezioni di film e soprattutto dj-set: a WHOLE ci saranno, tra gli altri, The Blessed Madonna, DJ Nobu e un b2b tra Octo Octa ed Eris Drew.

Gräfenhainichen, 2-5 agosto

instagram.com/whole.festival

Tempio Festival