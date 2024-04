Si chiamano Lina Aly e Mohammed Farag, i due italiani che sono stati arrestati nelle scorse ore a Il Cairo. Come evidente dai loro nomi, i due non sono originari del nostro Paese, ma posseggono la cittadinanza italiana.

Italiani arrestati a Il Cairo: cosa è successo

“Lina Aly e Mohammed Farag hanno doppia cittadinanza, anche italiana e sono stati arrestati a Il Cairo durante una marcia per Gaza” – così l’associazione Amnesty racconta quanto accaduto nelle scorse ore in Egitto. Lina e Mohammed, due egiziani-italiani, sono stati bloccati proprio durante la marcia per Gaza organizzata nella capitale dell’Egitto. Ma non sono stati i soli: “Numerose persone sono state arrestate oggi dalle forze di sicurezza egiziane mentre al Cairo di fronte alla sede di UN Women Arabic manifestavano solidarietà alle donne di Gaza e del Sudan” – chiarisce Amnesty su X. Mohammed, di professione giornalista, si era spostato con una donna italiana.

Italiani arrestati a Il Cairo: gli attivisti

Altri arrestati rispondono ai nomi di Lubna Darwish, Mahienour Al-Masry Rasha Azab, Ragia Omran, Farida Al-Hafni, Asmaa Naim, Mai Al-Mahdi, Iman Aouf, Yousra Al-Kalisli, Hadeer Al-Mahdawi, Arwa Marei, Israa Youssef e Youssef Shaaban. Si tratta di 12 attivisti, molti dei quali donne, che erano noti in Egitto, ma anche all’estero.