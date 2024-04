Guerra in Medio Oriente, raid di Israele a Rafah: morti e feriti

Guerra in Medio Oriente, raid di Israele a Rafah: morti e feriti

Nelle scorse ore, l’esercito di Israele ha portato a termine nuovi violenti attacchi nell’area di Rafah, zona situata al confine tra Gaza e l’Egitto e nota per essere luogo di passaggio dei camion di aiuti inviati ai palestinesi. I media locali descrivono le terribili conseguenze dei bombardamenti: dalle prime informazioni che arrivano sembra che 3 persone abbiano perso la vita negli attacchi. A loro si aggiungono poi altri 4 feriti.

Raid di Israele a Rafah: 3 morti

Come quasi sempre è accaduto in questi sanguinosi mesi di guerra in Medio Oriente, a riferire il dramma sono state alcune fonti mediche che hanno comunicato quanto successo all’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘. Israele colpisce ancora e lo fa con sempre maggiore violenza, questa volta a Rafah. Nei bombardamenti della notte avvenuti contro una casa nel quartiere Salam, nel sud della Striscia di Gaza, sono morte 3 persone. Anche l’emittente araba ‘Al Jazeera‘ conferma quanto accaduto, aggiungendo ulteriori dettagli: 4 palestinesi sarebbero rimasti feriti.

Il riconoscimento dello Stato della Palestina

Nel frattempo, un altro Paese ha preso la decisione di riconoscere ufficialmente lo Stato della Palestina. Si tratta della Giamaica, che lo ha annunciato ieri attraverso le parole della ministra degli Esteri Kamina Johnson Smith. “La Giamaica continua a sostenere la soluzione dei due stati come unica opzione praticabile per risolvere il conflitto di lunga data, garantire la sicurezza di Israele e sostenere la dignità e i diritti dei palestinesi” – ha spiegato Johnson Smith.